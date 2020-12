Etats-Unis : L'ambassadrice du Maroc Lalla Joumala a rencontré son homologue israélien

Les liens entre le Maroc et Israël semblent se renforcer davantage, au lendemain de l’annonce du rétablissement des relations diplomatiques entre les deux Etats, dans le cadre d’un accord négocié par les Etats-Unis.

Ainsi, en plus de la participation de l’ambassadeur du Maroc à l’ONU, Omar Hilal à la cérémonie marquant la fin de Hanouka, la fête de la lumière, organisée par la représentation d’Israël jeudi soir à l’ONU, une autre rencontre a été tenue, le jour même, entre les ambassadeurs des deux pays aux Etats-Unis.

L’ambassadeur d’Israël à Washington, Ron Dermer a en effet rencontré son homologue marocaine Lalla Joumala Alaoui. «Le début d'une belle amitié. Rencontre avec Son Altesse Royale l'Ambassadrice Lalla Joumala pour lui présenter une Hanoukia utilisé par la communauté juive marocaine depuis des générations», écrit Ron Dermer sur son compte Twitter, en commentaire à des photos de cette entrevue.

The beginning of a beautiful friendship. Pleasure meeting with HRH Ambassador Lalla Joumala and presenting her with a Chanukiah used by Moroccan Jewry for generations. ?? ?? pic.twitter.com/F3U3rQZtN1