Sahara : Des députés britanniques lancent une pétition en faveur du Polisario

Même suspendu du parti Travailliste depuis le 29 octobre dernier pour «antisémitisme», Jeremy Corbyn continue de soutenir le Polisario. Sous sa nouvelle casquette de député «indépendant», il a réussi à convaincre une vingtaine de membres de la Chambre des Communes de signer une pétition demandant au gouvernement britannique de «reconnaitre le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination.»

Le texte, lancé le 14 décembre sur le site du Parlement du Royaume-Uni, invite l’exécutif Boris Johnson à «redoubler d'efforts au Conseil de sécurité des Nations unies pour organiser un référendum» au Sahara occidental.

Les 23 signataires «déplorent l’action unilatérale de l’administration du président américain Trump soutenant la revendication illégale du Maroc d’occuper le Sahara occidental ; et appellent le gouvernement britannique à adhérer au droit international et à refuser de suivre la voie dangereuse et illégale dans laquelle le président Trump s'est engagé».

Cette pétition intervient alors que les relations entre le Maroc et et le Royaume-Uni sont dans une phase de réchauffement. Le 26 octobre 2019, les deux pays ont signé un accord d’association intégrant les produits du Sahara. En Espagne, certains politiques et médias, affirment que Londres devraient emboiter le pas à Washington en devenant le prochain pays à reconnaitre la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.