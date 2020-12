Visite de Kushner au Maroc : Les précisions du syndicat national de la presse

Le Syndicat national de la presse marocaine dément avoir apposé sa signature sur une pétition condamnant la visite de Jared Kushner au Maroc, prévue le 22 décembre. Dans un communiqué publié jeudi soir, le SNPM prévise que son inscription «sans sa consultation» sur la liste des signatures constitue une «fraude qui ne peut être tolérée».

En revanche, le syndicat dit «soutenir les efforts de Sa Majesté en vue de parvenir à des solutions pacifiques et négociées au Moyen-Orient, devant assurer le droit des Palestiniens à un État indépendant, au retour des réfugiés et à l'établissement de la paix».

«Nous avons lancé une série de contacts avec les organisations syndicales aux niveaux régional et international pour leur expliquer la vérité de la décision (la reprise des relations avec Israël) et ses fondements, et réfutant par la même occasion le lien pernicieux entre la reconnaissance par les États-Unis de la marocanité et la normalisation avec Israël.»