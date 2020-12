Sous pression du PJD, les parlementaires font l’impasse sur les relations avec Israël

La délégation des deux Chambres du Parlement qui s’est rendue hier à El Guerguerate, a pu finalement se mettre d'accord, après des heures de négociations, sur la teneur du communiqué sanctionnant sa visite. Un compromis a été trouvé entre les différents groupes, permettant aux membres du PJD de sauver la face et marquer leur différence. Les islamistes se sont fermement opposés à bénir un communiqué saluant toutes les décisions royales en faveur de la consolidation de la marocanité sur le Sahara, y compris la normalisation avec l’Etat juif.

Finalement, le texte a fait l’impasse sur cette question hautement sensible pour les membres de la Lampe, se contenant de couvrir d’éloges la «sagesse et la prévoyance du roi Mohammed VI» dans la défense du dossier de l’intégrité territoriale.

Sans évoquer l'annonce de l'établissement de relations entre Rabat et Tel Aviv, la délégation s’est félicitée de la «décision historique» des Etats-Unis de reconnaitre la souveraineté marocaine sur le Sahara et d’y ouvrir un consulat à Dakhla. Cette reconnaissance «est le fruit d'intenses consultations entre les dirigeants des deux pays, et ce, depuis des années. Elles représentent le modèle d’une une action diplomatique calme et institutionnalisée, confirmée par des positions de soutien par un groupe de pays amis» ayant reconnu la marocanité de la province.

En phase avec l’approche du PJD, le communiqué de la délégation a salué «les positions stables et équilibrées du Royaume du Maroc en faveur de la cause palestinienne, du roi, du gouvernement et du peuple», soulignant particulièrement «la teneur du communiqué royal» du 10 décembre insistant sur «l'établissement de la paix au Moyen-Orient». Et de rappeler l’affirmation du roi Mohammed VI au président de l’Autorité palestinien, dans un appel téléphonique, que «la consolidation du Sahara marocain ne se fera jamais aux dépens de la lutte du peuple palestinien pour la réalisation de ses droits légitimes».