Développement : Le CNDH prône la préservation de la mémoire et la promotion de l’histoire

Dans ses recommandations pour un nouveau modèle de développement, le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a publié un axe récemment approuvé par sa dernière assemblée générale. Il porte sur la valorisation et la promotion de l’histoire, sa documentation ainsi que la préservation de la mémoire.

Rendue publique jeudi 17 décembre, cette recommandation complémentaire s’ajoute au mémorandum du Conseil, relatif aux «droits et libertés effectifs au Maroc pour un nouveau contrat social». Elle est liée à «l’évocation de l’histoire et à la préservation de la mémoire dans le développement», tout en mettant l’accent sur «tous les affluents» au niveau national, pour une meilleure dynamique dans le cadre d’un nouveau modèle de développement.

Par cette recommandation intitulée «Pour un développement qui évoque les temps forts de l’histoire et la préservation de la mémoire», le Conseil a appelé à «l’élaboration d’un plan national intégré de préservation de la mémoire avec une base juridique définissant les domaines d’intervention et de travail, garantissant une flexibilité et une cohérence des programmes qui seront mis en œuvre par les différentes institutions publiques dans ce domaine».

Le CNDH a souligné défendre cet aspect, considérant que «le développement est un processus complexe, qui ne s’arrête pas à son sens et à son évocation limitée aux aspects économiques». De ce fait, «il est nécessaire de donner l’importance suffisante» à cinq dimensions.

Parmi ces points figure «le soutien à la diversité culturelle, aux spécificités locales et à la mémoire des différentes régions de l’entité nationale». Le CNDH plaide aussi pour une transmission des «différentes périodes de l’histoire nationale et le rôle des différentes générations qui les ont façonnées», de manière à lutter contre l’oubli et les vides historiques.

«Les éclairages de l’histoire font partie des éléments centraux dans la conservation et l’évolution du capital immatériel, nécessaire à tout modèle de développement qui aspire à la durabilité», estime le Conseil.