Maroc : 300 travailleurs des mines en grève ouverte à Jbel Aouam

Au cinquième jour de leur grève ouverte, 300 ouvriers des mines de Jbel Aouam (province de Khénifra) ont annoncé le maintien de leur mobilisation et de leur sit-in ouvert sur le lieu du travail, «jusqu’à prise en compte de [leur] dossier revendicatif». Dans un vidéo diffusée mercredi, un groupe parmi eux se trouve à 700 mètres de profondeur.

Ce groupe fait partie d’un total de 100 travailleurs ayant décidé de rester sous terre, en signe de protestation contre «la sourde oreille» de la direction locale de la Compagnie minière de Touissit (CMT). Une protestation relayée par le secrétariat national de l’Union marocaine du travail (UMT), qui a dénoncé, dans un communiqué, la «position inactive de spectateur, adoptée par le ministère de l’Energie et des mines ainsi que par les autorités locales» et tenu responsable le département de ce qui adviendrait des grévistes.

Jusqu’à ce jeudi, «il y a encore 100 travailleurs à 700 mètres de profondeur et 200 en surface, qui sont en grève et en sit-in ouvert», a affirmé le secrétaire général national du syndicat, Miloudi Moukharik, contacté par Yabiladi. En effet, l’UMT dit déplorer «le traitement de la direction locale qui, non seulement n’a pas entrepris un dialogue sérieux et responsable, mais a posé des restrictions à l’acheminement de la nourriture, de l’eau et des médicaments aux camarades en sous-sol, dont certains souffrent de maladies chroniques».

Des engagements sociaux passés à la trappe depuis 2019

A l’origine de ce mouvement, les travailleurs ont appelé leur direction à «l’amélioration de leurs conditions de travail et de leur situation sociale, par la mise en œuvre des engagements pris en 2019, en plus de leur garantir toutes les mesures de sécurité sanitaire et de travail dans les mines, conformément aux recommandations relatives à l’activité professionnelle dans le contexte de la pandémie du nouveau coronavirus», a rappelé Miloudi Moukharik.

«Nous réitérons et maintenons ces revendications, d’autant plus que les travailleurs ont de leur côté honoré tous leurs engagements concernant l’amélioration de la productivité de leur mine et lui ont même permis d’enregistrer des performances dépassant largement celles prévues par leur direction.» Miloudi Moukharik, secrétaire général de l’UMT

En 2019 et avant même la crise sanitaire, ces engagements ont été actés par un Protocole d’accord signé avec l’administration, en présence du ministère de l’Energie et des mines et des autorités locales. Ils ont déjà prévu «une amélioration des conditions de vie, des conditions sanitaires et de sécurité au travail à l’intérieur de la mine».

Mais depuis, «la direction de la mine a éludé la mise en œuvre des termes de cet accord, après avoir obligé les travailleurs à augmenter le rendement de la production d’argent, d’or, de plomb et de zinc, ce qui a été engagé par les travailleurs et la réalisation des objectifs fixés a atteint 98%», affirme l’UMT.

Les ouvriers déterminés à maintenir grève et sit-in ouverts

Faute de mise en œuvre de l’accord, des rencontres de négociations se sont «tardivement» tenues avec la direction locale, «mais elles n’ont pas porté sur les questions essentielles de ces travailleurs», déplore Miloudi Moukharik. «Face à son irresponsabilité, nous ne souhaitons plus de réunions avec cette direction car c’est le ministre de tutelle, Abdelkader Amara, qui a la pleine responsabilité de la situation de nos camarades», affirme désormais le syndicaliste.

Pour lui, «si solution il y a, elle doit être trouvée avec le ministre, en concertation avec les représentants des autorités locales et du syndicat». Contacté par Yabiladi au sujet du Protocole d’accord et des possibilités de dialogue entre son département et les représentants des ouvriers en grève, le ministre Abdelkader Amara est resté injoignable.

Dans ce contexte, les représentants syndicaux et leur secrétaire général national restent fermes : «Nous veillerons à maintenir cette mobilisation jusqu’à ce que ces travailleurs puissent toucher concrètement les fruits d’une négociation efficace et nous nous réjouissons de l’élan de solidarité en leur soutien, au niveau local, national de la part des secrétariats de l’UMT dans les régions, qui ont montré un soutien moral et matériel, notamment par l’acheminement de couvertures. Nous nous réjouissons aussi du soutien même au niveau international, depuis l’Organisation internationale du travail à Genève.»