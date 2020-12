Récession économique : Le PCNS pour des dépenses ciblées et une politique sociale efficace

La crise liée à la pandémie mondiale du nouveau coronavirus «altère l’économie nationale par une combinaison de chocs d’offre et de demande, amplifiée par une crise de confiance et une incertitude exceptionnellement élevée», a estimé cette semaine le Policy Center for the New South (PCNS).

Dans une note stratégique qui décrit les canaux de transmission du choc de la Covid-19 vers l’économie marocaine, quatre chercheurs ont dressé une «première évaluation circonstanciée des ramifications de cette crise». Ils la décrivent comme «singulière, multidimensionnelle et fondamentalement différente des crises précédentes». «Nos analyses s’accordent sur l’ampleur de la crise et révèlent une contraction sévère de l’activité économique de près de 7%, sous l’effet principalement des mesures de confinement et la baisse drastique de la demande étrangère», estime-t-on.

Une crise qui agit sur le social et l'économie

La note évoque une «distribution régionale du choc (qui) n’est pas uniforme». Elle fait état d’une «plus forte exposition des régions du pays où le secteur informel est important, le taux du secteur public est faible et les activités touristiques et manufacturières sont prépondérantes».

De ce fait, «les plus grandes pertes économiques devraient être observées dans les régions de Casablanca-Settat, Tanger-Tétouan-Al-Hoceima et Marrakech-Safi, alors que les régions les moins touchées, éventuellement, sont celles de Dakhla-Oued Ed-dahab, Guelmim-Oued Noun et Laâyoune Sakia el-Hamra», prédit-on.

Quant aux équilibres sociaux et macroéconomiques domestiques, les chercheurs indiquent que «la récession profonde agirait davantage sur les classes sociales les plus précaires». «Elle basculerait environ 1 million de personnes vers la pauvreté et à peu près 900 milles autres sous la ligne de la vulnérabilité», indique-t-on.

De plus, les équilibres macroéconomiques internes et externes de l’économie marocaine seraient «soumis à de rudes épreuves en cette année 2020 et les déficits jumeaux seraient compris entre 6% et 8% du PIB». La note ajoute qu’à l’échelle interne, «la détérioration du déficit budgétaire traduirait davantage une baisse prévisible des recettes fiscales plutôt qu’un accroissement volontariste des dépenses budgétaires». Sur la balance des paiements, «le compte courant aurait considérablement pâti du "Sudden Stop" des recettes touristiques et la contraction profonde des exportations des biens et des autres services».

«Il existe une grande incertitude quant au moment et à la manière dont la reprise économique aura lieu. La forme de la reprise dépendra, notamment, de la résilience du système de santé, des effets des politiques économiques visant à soutenir les ménages et les entreprises, ainsi que de la disponibilité d’un vaccin efficace», estime-t-on.

Pour une politique «macro-prudentielle» et politique sociale «efficace»

La note indique qu’un «profil de reprise graduelle en U pourrait être le scénario le plus probable pour le Maroc», ce qui «peut nécessiter une période de résilience durant laquelle les fondamentaux économiques doivent demeurer solides». Et de rappeler les facteurs qui risquent d’influencer négativement les perspectives de croissance, entre dégradation de la situation bilancielle des agents économiques privés et tendance haussière de la dette publique.

La note lève plusieurs recommandations pour faire face à la récession. Elle suggère que le levier des «dépenses ciblées» soit activé pour une orientation contra-cyclique de la politique budgétaire. «Si l’investissement public peut s’avérer un choix de prédilection pour soutenir l’activité économique, il est primordial de privilégier les projets d’investissement à impact quasi immédiat sur l’activité économique et sociale», estiment ses rédacteurs.

Ces derniers recommandent aussi une politique macro-prudentielle, arguant qu’il est «primordial que des fonctions de réaction explicite soient instaurées pour permettre un déclenchement automatique de cette palette de mesures à chaque fois que notre position dans le cycle économique ou financier l’impose».

La note du PCNS estime que pour une relance soutenable, un «Policy mix équilibré» qui s’appuie sur un régime de change encore plus flexible est nécessaire. Elle propose, dans ce sens, de «redimensionner le rôle du taux de change dans l’équation de gestion macroéconomique». «En conférant plus de souplesse au taux de change pour s’ajuster en fonction des règles classiques d’offre et de demande, les autorités économiques instaureraient des garde-fous pour éviter tout dérapage des politiques de relance et des déséquilibres externes plus accentués».

Enfin, la note recommande d’adopter «une politique sociale efficace», d’«ériger les stratégies de transition numérique en priorité nationale» et d’«impliquer les autorités locales dans la prise de décision».