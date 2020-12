Béziers : Trois policiers en garde à vue suite au décès de Mohamed Gabsi

Trois agents municipaux ont été placés en garde à vue, ce jeudi matin, dans les locaux du service régional de police judiciaire (SRPJ) de Montpellier. Le 8 avril dernier, Mohamed Gabsi, 33 ans, est mort après son interpellation lors d’un contrôle lié au confinement, selon Le Parisien.

Ce soir-là, vers 22 heures, il a été contrôlé par une patrouille composée des trois agents de la police municipale. Mohamed Gabsi, verbalisé pour défection d'attestation liée au Covid à deux reprises (le 31 mars et le 6 avril), était pourtant en possession d'une attestation dérogatoire horodatée à 17 heures.

Il a été cependant «menotté et allongé sur le ventre dans le véhicule», ne respirait plus à l'arrivée au commissariat et n'a pas pu être réanimé, ajoute le journal qui explique que les policiers municipaux ont déclaré que la victime aurait «refusé le contrôle et adopté à leur encontre un comportement très agressif, justifiant de procéder à son interpellation».

Une version, relayé dans un communiqué du procureur de la République, qui ne semble plus coller avec l'audition de certains témoins.

Selon les informations du Parisien, le témoignage de deux frères paraît «embarrassant pour les agents municipaux». Ces deux témoins auraient assisté depuis leur appartement situé au rez-de-chaussée à l'embarquement de la victime dans le véhicule. «L'un des deux frères raconte qu'il a aperçu dans le véhicule de police un agent à genoux sur la tête de la victime et qu'il l'a entendu dire : "je vais te faire dormir".»

Le parquet de Béziers a confirmé ces gardes à vue dans le cadre de l'information judiciaire ouverte le 18 avril dernier pour «violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner par personne dépositaire de l'autorité publique» et pour «non-assistance à personne en péril».