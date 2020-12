Ahmed Assid qualifie l’interdiction du sit-in anti-normalisation de «violation de la Constitution»

Ahmed Assid, écrivain, intellectuel et militant amazigh / DR.

L’écrivain, penseur et militant amazigh Ahmed Assid a critiqué l’interdiction du récent sit-in des associations propalestiniennes devant le Parlement à Rabat par les autorités, au lendemain de la normalisation officielle des liens diplomatiques entre le Maroc et Israël. Il a estimé que cette attitude constituait «une violation flagrante de la Constitution, des obligations de l’Etat et une atteinte au droit des citoyens marocains d’exprimer leur opinion».

Ahmed Assid a critiqué l’approche des autorités, d’autant plus que cette restriction sur le rassemblement a suivi «l’autorisation d’un premier, où des citoyens ont manifesté au même endroit» en soutien à la diplomatie nationale, qui a obtenu parallèlement une reconnaissance de Washington de la souveraineté marocaine sur le Sahara. «Un jour plus tard, on empêche d’autres citoyens qui ont pris une position symbolique contre la politique de l’Etat» au sujet de la normalisation, a fustigé Assid.

S’exprimant sur sa page Facebook, le chercheur en culture amazighe a souligné que le rôle de l’Etat n'est pas «de prendre soin de ceux qui appuient sa politique et d’opprimer ceux qui s’y opposent». «Il s’agit plutôt de protéger tous ses citoyens et de garantir leurs droits fondamentaux, dont le premier est leur droit de ne pas être d’accord les uns avec les autres ou avec les décisions officielles», a-t-il insisté.

Dans le même sens, Ahmed Assid a considéré que «les désaccords au sein de la société (...) caractérisent tous les pays du monde, car il n’y a pas de "consensus" en politique». Il a estimé, par ailleurs, que «ceux qui veulent un "consensus" en politique expriment une tendance autoritaire qu’ils doivent combattre en eux, car ce n’est plus une méthode de gestion des affaires de la société contemporaine».

Lundi dernier, le sit-in a été empêché par une forte présence policière, rendant difficile l’accès au centre-ville de Rabat. Parmi les organisateurs et les participants au rassemblement, l’activiste BDS Sion Assidon et le bâtonnier et militant de gauche Abderrahmane Ben Amrou ont été interdits de donner des déclarations à la presse sur place, après avoir été escortés par un cordon de policiers en retrait du lieu de la manifestation.