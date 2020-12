Un Turc dépose plainte après la diffusion de son numéro dans une série diffusée par 2M

Un homme de la province turque d'Ordu, située au bord de la mer Noire, a déposé une plainte contre le producteur d'une série télévisée en diffusion au Maroc, après que son numéro de téléphone portable a été affiché lors d’une scène.

Dans l'un des épisodes de la série télévisée «Yemin» (Al Waâd), qui signifie «La promesse» en turc, un personnage féminin, Cemre, appelle un numéro qui est affiché à l'écran et qui appartient, «dans la vraie vie», à Erol D. Peu de temps après la diffusion de l'épisode, un fan de la série télévisée au Maroc aurait pris une capture d'écran de la scène et publié le numéro sur les réseaux sociaux.

L’incident aurait provoqué une salve d'appels et de messages «inappropriés» de la part des téléspectateurs de la série et des fans, explique Hurriyet Daily News.

«Ils pensent que je suis le personnage de la série télévisée et continuent de m'envoyer des messages et des photos inappropriées jour et nuit», a déclaré l'homme, identifié comme Erol D. «Je ne savais rien de la série télévisée. Après les messages et les mauvaises photos qui ont bombardé mon téléphone, il y a eu des problèmes entre ma femme et moi», a déclaré Erol D.

Son avocat a ajouté que son client «a perdu toute tranquillité chez lui» et qu’il est «devenu difficile pour Erol D d'utiliser son téléphone à cause des messages et appels indécents».

«Yemin», actuellement diffusée sur 2M, est une série télévisée diffusée en Turquie depuis février 2019.