Le Maroc présent à la 16e réunion des ministres de la Défense de l'initiative «5+5 Défense»

En exécution des hautes instructions royales, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l’administration de la Défense nationale, Abdeltif Loudyi a pris part, mercredi en format visioconférence, à la 16e réunion des ministres de la défense de l’Initiative «5+5 Défense», qui se tient cette année sous la présidence maltaise.

Cette réunion, qui regroupe les dix ministres de la Défense des pays de la Méditerranée occidentale, a été l'occasion de dresser le bilan des activités de coopération réalisées en 2020 et d’arrêter un plan d’action pour l'année 2021, a indiqué l’administration de la Défense nationale dans un communiqué.

Dans une allocution prononcée en la circonstance, Abdeltif Loudyi a salué les efforts consentis par les membres de l’Initiative pour le développement de mécanismes de coopération régulière et pragmatique dans de nombreux domaines d’intérêt commun.

Le ministre s’est réjoui des résultats du travail de recherches dans le domaine de la cyberdéfense, visant la consolidation de la coopération à travers l’échange d’information, d’expertise et de bonnes pratiques dans la lutte contre les attaques informatiques et la préservation des systèmes d’information, rapporte le communiqué.

Abdeltif Loudyi a aussi appelé à privilégier une approche globale, collaborative et adaptée, et ce, dans le cadre d’une responsabilité partagée pour endiguer les phénomènes de l'immigration irrégulière et du terrorisme. Le ministre s’est également félicité des efforts considérables fournis par les organes de santé militaire, hommes et femmes, à côté des autorités civiles pour faire face à la pandémie de Covid-19.

Lors de cette intervention, le responsable a présenté ses félicitations aux autorités libyennes suite au progrès et au consensus acquis, résultant des négociations des parties concernées, en réitérant l'appui du Royaume du Maroc, sous l’égide des Nations-Unies, aux efforts de la communauté internationale pour la stabilité, l’intégrité territoriale et la paix de ce pays frère.