Open Data : Le Maroc classé 1er en Afrique et 40e mondial au classement ODIN

Le Maroc, représenté par le Haut-commissariat au plan (HCP), par référence aux niveaux de qualité et de désagrégation des données publiées dans sa plateforme centrale de diffusion des données a été classé 1er en Afrique et 40e au niveau mondial parmi 178 pays évalués selon l'Indice d'ouverture des données (Open Data Inventory – ODIN) en 2020/2021.

Le Maroc, qui était au 3e rang sur le continent africain lors du cycle précédent 2018/2019, a ainsi amélioré son classement mondial à 65 points dans cet indice, réalisé par l'Observatoire des Données Ouvertes (Open Data Watch, ODW), indique le HCP dans un communiqué.

Cette performance au niveau mondial et continental traduit les avancées du HCP en matière de collecte et de diffusion des données qu'il produit, souligne la même source.

Institution connue sur le plan international par son professionnalisme et son indépendance, l'ODW réalise l'évaluation mondiale des Instituts Nationaux de Statistique dans le domaine des données ouvertes et travaille en synergie et en permanente concertation avec la givision statistique des Nations unies et d’autres instances internationales similaires.

L'ODIN élaboré à cet effet, est un indice composite d’évaluation des sites web des instituts nationaux de statistique sur la base des critères de couverture et d’ouverture des données diffusées.