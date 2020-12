Casablanca : Travaux de réalisation du projet des L1 et L2 du Busway

La société de développement local (SDL), Casa Transport SA, maître d'ouvrage du projet de Busway de Casablanca a annoncé, mercredi, le premier coup de pioche au Boulevard Yaacoub el Mansour, du projet de ligne Busway 2 qui lie boulevard Ghandi au quartier Errahma.

Dès la semaine prochaine, une deuxième section de travaux sera ouverte au bd Oum Rabie suivie d'un troisième tronçon de chantier au niveau du cimentière Errahma, indique Casa Transport dans un communiqué.

Les travaux effectifs de la ligne busway 1 qui relie le quartier Lissasfa au quartier Salmiya en passant par le bd Al Qods, seront également lancés durant la semaine du 21 décembre 2020 au niveau du tronçon entre bd Oulad Haddou et Bd Taza, et, entre l'avenue Kadiri et bd de la Mecque, ajoute le communiqué.

Cette dernière section comporte en plus des travaux d'infrastructure, des travaux majeurs d'élargissement du pont de franchissement de la route nationale n°11 sur une longueur d'environ 40 mètres, précise la même source.

A ce niveau, la plateforme busway sera aménagée en insertion axiale et il sera maintenu 2 x 2 voies à la circulation de part et d’autre de la plateforme. Il est à souligner que la future plateforme de busway sera en insertion axiale sur 80% des itinéraires des deux lignes.

Ces travaux seront menés par les sociétés marocaines SGTM et GTR. La SDL s'engage aussi à garantir l'accessibilité des piétons par l'aménagement de passerelles et de passages piétons provisoires, à maintenir une circulation fluide dans la mesure du possible et à proposer le cas échéant des déviations, de limiter les pollutions de chantier et les nuisances.

Un numéro économique de service citoyen 0801 00 92 92 est spécialement mis à la disposition de toutes et tous, pour l'écoute des citoyens et l'information sur les projets et la gestion des besoins des riverains.