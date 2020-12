Maroc : Une Journée mondiale de la langue arabe célébrée dans la diversité

Journée mondiale de la langue arabe, le vendredi 18 décembre sera marqué par une Dictée Géante de l’écrivain franco-marocain Rachid Santaki, qui a choisi un texte du linguiste et lexicologue Jean Pruvost, auteur de l’ouvrage «Nos ancêtres les Arabes, ce que notre langue leur doit». Cette activité est organisée avec le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) et Awacer TV, dans le cadre d’un événement sur le thème «Quand les langues se conjuguent à la langue arabe pour rassembler les peuples».

Le programme sera diffusé à partir de 18h30 sur les réseaux sociaux des organisateurs et des partenaires, les Instituts français du Maroc, la Faculté des lettres et des sciences humaines de Rabat et les Editions Yomad et les partenaires média, dont Yabiladi. L’idée est de «porter avec cet évènement un message de vivre et de faire ensemble, de cohabitation et de dialogue qui démontrent que les langues mais également les pays s’enrichissent culturellement les uns des autres».

Après cette dictée, une émission-débat à 20h suivra, en compagnie de Jean Pruvost, de Houcine Bouzineb, professeur émérite, historien, auteur de «Aljamía. La atlántida andalusí» et de Kaoutar Amri, professeure-chercheuse à l’Institut des études hispano-lusophones de Rabat.

Par le fait que cette date marque également la Journée mondiale des migrants, «une série d’émissions-débat à destination des Marocains du monde marquera la programmation de Awacer TV relevant du CCME», jeudi 17 et lundi 21 décembre, a indiqué un communiqué des organisateurs.

Ainsi, cette programmation sera consacrée aux «droits et intérêts des Marocains du monde principalement les personnes vulnérables», en plus de «la contribution de la communauté marocaine dans les domaines scientifique, culturel, social et économique, tant dans les pays de résidence que dans le pays d’origine». Un autre axe évoquera la question des jeunes ainsi que les principaux enjeux et défis liés à l’actualité.