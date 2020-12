France : 4 à 30 ans de prison ferme dans le procès des attentats de 2015

La cour d’assises spéciale de Paris a rendu son verdict, concernant les attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l’Hyper Cacher, survenus en 2015. Elle ainsi condamné à 30 ans de réclusion Ali Riza Polat, proche d’Amédy Coulibaly, pour complicité dans les tueries commises par ce dernier avec les frères Kouachi. «Son rôle particulièrement actif et transversal» dans les préparatifs a été reconnu, ont estimé les juges, ce mercredi 16 décembre.

Jugée par défaut car en cavale dans la zone entre l’Irak et la Syrie, Hayat Boumeddiene, veuve de Coulibay, a écopé de 30 ans de réclusion criminelle. Nezar Mickaël Pastor Alwatik, ancien codétenu de Coulibaly, a été condamné à 18 ans de prison. Son ADN a été trouvée sur une arme de Couliblay, a rapporté L’Obs. Son ami, Amar Ramdani, écope pour sa part de 20 ans, pour recherche d’armes et «soutien logistique incontestable et déterminant». Décrit comme «un homme à tout faire du terroriste de l’Hyper Cacher», Willy Prevost est quant à lui condamné à 13 ans de réclusion.

Par ailleurs, la cour a requalifié les faits reprochés à six des accusés, pour qui les charges de terrorisme ont été abandonnées. Saïd Makhlouf est ainsi condamné à 8 ans. Il est reconnu coupable d’association de malfaiteurs terroristes, mais de droit commun, faute de preuves qu’il avait connaissance des projets de Coulibaly.

Metin Karasular, cafetier belge, écope de la même peine pour association de malfaiteurs. Michel Catino, joueur de poker belge, est condamné à 7 ans. Les garagistes et trafiquant Abdelaziz Abbad et Miguel Martinez ont pris respectivement 10 et 7 ans de réclusion. La Cour estime qu’aucun de ces quatre derniers ne montrait «une adhésion à une quelconque idéologie terroriste». De leur côté, Christophe Raumel et Mohamed Fares sont condamnés respectivement à 4 et 8 ans de prison.

Peu après l’annonce de sa condamnation, Ali Riza Polat a exprimé son intention de faire appel. La question de reprise d’une nouvelle audience pour lui ainsi que pour les autres accusés reste ouverte.