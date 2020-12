Sur France 24, Amekraz a défendu sa critique de la normalisation Maroc-Israël sur une chaîne pro-Hezbollah

Après sa très controversée sortie sur la chaîne pro-Hezbollah Al Mayadeen, Mohamed Amekraz s’est tourné vers France 24/arabic pour répondre, défendre et réitérer sa position sur la reprise des relations avec Israël. Il n'a rien cédé de son passage du 12 décembre : «Mes déclarations (sur la normalisation) expriment la position de la jeunesse du PJD. C’est une positions honorable qui est conforme à la position nationale sur cette question.»

Aujourd’hui, sur France 24/arabic, Amekraz a éludé la question sur une éventuelle démission suite au déluge de condamnations de son passage sur la chaîne soutenant un mouvement que le Maroc a désigné comme complotant avec le Polisario, contre l'intégrité territoriale du Royaume.

Le ministre du Travail et de l’Insertion professionnelle a tenu à défendre le choix d'Al Mayadeen, soulignant que la chaîne «a un public spécial qui ne regarde pas les médias marocains». Et d’inscrire son passage dans le cadre de ses efforts afin «que ce public entende la voix des Marocains et nous connaissent davantage et connaissent la position des Marocains vis-à-vis de la question palestinienne». «Je n’ai pas envoyé un message politique» en choisissant cette chaîne, s'est-il défendu.

Amekraz trouve des excuses à El Othmani

Amekraz a refusé d’admettre que le PJD «s’achemine vers un séisme politique» à cause de ses retrouvailles officielles marocco-israéliennes, arguant qu’au sein de son parti «il y a des institutions qui prennent des décisions et qu’au final l’ensemble des membres est tenu de s’y conformer», ajoutant que sa formation a «connu des crises plus graves et en est sortie plus forte». Il a annoncé que «le prochain congrès du parti sera une occasion de débats, de discussions et de reddition des comptes». Ce conclave est prévu fin 2021 ou début 2022, selon les résultats du parti aux législatives de 2021.

Le ministre a pris, par ailleurs, la défense de son supérieur hiérarchique au parti et au gouvernement. «Non, le secrétaire général du PJD n’a jamais dit que la normalisation est une bonne nouvelle». Hier dans une interview accordée à Al Jazeera, le chef de l’exécutif a qualifié la reprise des relations avec Israël de «l’autre ouverture». Ce qui lui a valu une avalanche de critiques, notamment de la part des disciples d’Al Adl wal Ihsane. «Son statut de chef du gouvernement lui impose des contraintes», a estimé Mohamed Amekraz.