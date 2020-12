Le couscous inscrit à la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité

Le couscous, plat emblématique du Maghreb, a été inscrit à la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, lors de la 15e session du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, a annoncé l'institution ce mercredi.

Cette inscription fait suite à une candidature commune présentée par le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie et l’Algérie. Intitulé «Savoirs, savoir-faire et pratiques liés à la production du couscous», le dossier maghrébin figurait parmi une quarantaine d’autres candidatures soumises au Comité en vue de statuer sur leur inscription sur la Liste 2020.

