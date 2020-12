Parlement européen : Le président du groupe pro-Polisario démissionne

Coup sur pour le Polisario au Parlement européen. L’intergroupe parlementaire «Paix pour le peuple sahraoui» a connu la défection de son président. L’eurodéputé allemand du Parti Social-Démocrate, Joachim Schuster, a présenté ce mardi sa démission.

«Le but [de ce groupe] était d’encourager l’Union européenne à développer main dans la main avec l’Union africaine, une approche plus active et constructive du conflit (…)», écrit dans sa lettre publiée sur Jeune Afrique.

«Les conditions de ces objectifs ont considérablement changé avec la fin du cessez-le-feu. Même s’il y a eu plusieurs violations de l’accord de cessez-le-feu par le Maroc (…), je considère que la décision du Front Polisario de mette fin au cessez-le-feu comme une erreur stratégique». Joachim Schuster

«Je ne vois pas comment cela peut promouvoir une solution au conflit», s'est-il interrogé. En revanche, il a dit craindre que cette décision «exacerbe» davantage le conflit. «Je ne crois pas que cela serve le peuple sahraoui», a-t-il encore lâché.

Pour mémoire, le Polisario a annoncé le 14 février 2020 la création du groupe d’amitié «Paix pour le peuple sahraoui» au sein du Parlement européen. L’instance qui réunit des eurodéputés de différentes couleurs politiques, était présidée jusqu'à ce mardi 15 décembre par l’Allemand, Joachim Schuster.