Cinéma : La réalisatrice franco-marocaine Dalila Ennadre à l’honneur du FIDADOC

Décédée le 14 mai dernier des suites d’une longue maladie, Dalila Ennadre a toutefois été très présente, en ouverture de l’édition 2020 du Festival international du film documentaire d’Agadir (FIDADOC), qui lui a rendu hommage ce lundi soir. Lors de cette cérémonie les témoignages personnels se sont succédés.

Sa fille, Lilya et quatre personnalités marocaines du cinéma et de la société civile qui ont travaillé avec Dalila Ennadre ont ainsi raconté leurs liens avec la réalisatrice, de manière personnelle et intimiste. On retrouve les interventions du documentaliste Ali Essafi, de la militante féministe Najat Ikhchich, du directeur des magazines d’information sur 2M Reda Benjelloun, ainsi que de la présidente du FIDADOC, Hind Saïh. A travers leurs expériences, leurs rapports ou leur travail antérieur avec Dalila, tous ont évoqué l’engagement de la cinéaste pour un septième art populaire.

Dalila Ennadre s’est éteinte à 53 ans, après s’être battue pendant deux ans contre la maladie, qui ne l’a pas empêchée de continuer à travailler sur ses projets. D’ailleurs, son décès est survenu alors qu’elle terminait son documentaire «Jean Genet, notre père des fleurs», consacré à l'écrivain français inhumé à Larache.

Réalisatrice engagée, Dalila Ennadre s’est distinguée avec son premier chef-d’œuvre, «Par la grâce d’Allah», en 1987. Enchaînant les succès, elle a sorti en 2004 «Des murs et des hommes», récompensé du Grand prix documentaire du Festival du cinéma maghrébin d’Alger, ainsi que du Grand Prix TV2M au FIDADOC.

Le fil rouge de son travail aura été le Maroc, où elle a tourné la majeure partie de ses œuvres, donnant la parole aux plus pauvres, elle qui a eu une enfance précaire.

Cette douzième édition du FIDADOC prévoit des projections de films, des visioconférences et des compétitions par catégories, à travers un programme et des activités qui peuvent être suivis sur le site officiel et les réseaux sociaux.