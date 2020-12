France : L’EM Lyon enquête sur un «blackface», nouvelle saillie raciste

Prestigieuse école commerciale en France, l’EM Lyon a lancé une enquête interne auprès de ses étudiants, au sujet d’attitudes discriminatoires et racistes remontant à septembre 2019. Dans le temps, le bureau des sports en licence de management a organisé une rude course d’obstacles, marquée par la participation d’un groupe ayant eu recourt à la pratique raciste du «blackface», selon des révélations de Mediapart.

Il s’agit de la liste «Extrem», qui a choisi comme slogan «Push yourself to the extreme» (repoussez vos limites jusqu’à l’extrême). «Alors qu’une bombe de peinture corporelle est remise à chaque équipe pour identifier ses membres (jaune, vert, rouge, etc.), la liste Extrem dispose de la couleur noire. Juste avant le top départ, presque tous ses membres s’en mettent quelque part, sur les jambes, les bras, etc. Certains se griment intégralement le visage», a rapporté la même source.

Le geste évoque tout de suite cette pratique raciste, dont l’appellation a désigné, au XIXe siècle, une pratique des comédiens blancs servant à moquer les personnes de descendance africaine. Les témoignages anonymes recueillis par Mediapart racontent que «l’un des participants va même plus loin» en imitant un singe.

Contactée par le média français, la direction de l’EM Lyon a affirmé «tout découvrir», annonçant avoir lancé une «enquête interne pour établir et, le cas échéant, comprendre le déroulement des faits». Toutefois, elle défend l’événement, soulignant qu’il s’agissait d’une activité «extérieure à l’école» et «organisée par les étudiants eux-mêmes», sans la présence ou l’implication de la direction.

L’année dernière, des étudiants de l’EM Lyon ont été épinglés pour une saillie raciste, après leur publication d’un guide destiné à mieux faire connaître les adresses de sortie. Intitulée «Le Petit Paumé», la publication a en effet inclus des passages citant des lieux fréquentés par les «rebeus» ou les «roux», entre autre extraits à charge raciste.

Le directeur de l’EM Lyon, Tawhid Chtioui, a alors exprimé son indignation, affirmant avoir «demandé que se tienne, très rapidement, un conseil de discipline en présence des rédacteurs des articles, du rédacteur en chef et du Président du Petit Paumé, afin qu’ils répondent de la banalisation ouverte de propos discriminants dans ce guide, en total non-respect des valeurs de l’école».