Coronavirus : Khalid Ait Taleb affirme que la vaccination démarrera dès réception des premiers lots

Intervenant ce mardi matin devant la commission des secteurs sociaux au sein de la Chambre des représentants, le ministre de la Santé Khalid Ait Taleb a assuré que le lancement de la vaccination contre le nouveau coronavirus n’attend que l’acquisition des lots prévus, de la part des partenaires chinois Sinopharm et anglo-suédois AstraZeneca. «La quantité disponible actuellement au niveau mondial ne pourra pas couvrir l’ensemble des besoins dans le monde. Il nous a donc fallu initier un processus de négociations et de dialogue» avec les développeurs des vaccins, a indiqué le ministre.

C’est dans ce sens que le partenariat avec Sinopharm revêt trois aspects, dont celui de la transmission du savoir-faire nécessaire pour produire le même vaccin au Maroc et couvrir ainsi les besoins nationaux en la matière, voire exporter des lots au niveau régional, a rappelé Ait Taleb. Pour lui, «l’ambition, à terme, est que nous ayons la capacité de fabriquer non seulement le vaccin contre la covid-19, mais tous les vaccins, puisque notre pays fait partie de ceux qui n’en produisent aucun pour le moment».

Garantir un taux d’immunisation pouvant atteindre 80% de la population

Cette vision s’inscrit dans l’idée de rendre accessible le vaccin au maximum possible de personnes, qui prévoit également sa gratuité, annoncée pat le roi Mohammed VI. «Cela nous permettra d’atteindre l’objectif d’immunisation collective», de manière à toucher jusqu’à 80% de la population générale, selon le ministre.

Pour toucher en tout cas le maximum de personnes concernées, le ministre a assuré que les premiers à être vaccinés seront «les travailleurs de santé, de sécurité et le personnel d’enseignement, puis les autres citoyens avec une priorités aux personnes les plus vulnérables, notamment les personnes isolées et les populations nomades».

Dans un autre registre, les éléments chiffrés indiquent que les tranches d’âges les plus touchées par le virus au Maroc sont les 40-80 ans. De ce fait, «les enfants seront exclus de la campagne de vaccination» qui visent les cas prioritaires citées. Le total des unités liées aux centres de santé et mobilisés pour cette vaccination sera quant à lui de 2 880 à 3 000, avec des équipes médicales fixes et d’autres mobiles.

C’est «pour la première qu’une campagne de vaccination se fera dans le cadre des mesures sanitaires préventives» liées à un virus largement répandu dans le pays, a déclaré Khalid Ait Taleb. En effet, il a insisté sur le maintien de l’ensemble des gestes de distanciation et de port de masques de protection. «L’idée est d’éviter le risque que les personnes vaccinées à leur première injection soient atteintes avant la seconde, prévue dans la même dose, ce qui mettra à mal le processus».

Il a ainsi indiqué qu’«il faut un temps pour l’immunisation» qui ne commence à montrer son efficacité qu’à partir du 14ème jours après la vaccination et atteint son meilleur niveau au 28ème. Pour être efficacement protégé, «il faut donc maintenir toutes les mesures préventives, parallèlement à la campagne nationale».

Le vaccin «n’a pas montré d’effets secondaires conséquents»

Dans le même sens, Khalid Ait Taleb a assuré qu’un comité technique mixte regroupant la Santé et l’Intérieur supervise la gestion logistique au niveau central, pour mettre en place des guides et accompagner les directions régionales, mais aussi garantir les aspects logistiques liés au respect de la chaîne de froid dans la distribution des lots. «Le suivi de vaccination se fera sur un an et pas uniquement au cours de la période de la campagne», afin de s’assurer de l’état de santé des personnes vaccinées.

Le ministre s’est par ailleurs voulu rassurant, quant à l’innocuité du vaccin, sur la base des résultats des essais de la phase 3 qui ont connu la participation du Maroc. Ce processus a connu l’adhésion de 845 bénévoles, dont 168 ont été éliminés sur la base de critères de santé définis. Parmi les sites mobilisés à cet effet, un s’est situé à Casablanca et deux à Rabat, entre l’hôpital militaire et le CHU de la capitale.

«C’est pour la première fois aussi que le Maroc participe à un essai clinique vaccinal, soumis à des mesures strictes prévues par la loi, en coordination avec les comités scientifique», a souligné le ministre ajoutant qu’aucun effet secondaire grave n’a été enregistré. Ceux notés consistent en «une douleur dans la partie où le vaccin a été administré, des maux de tête et des cas d’induration de la peau, mais sans aucun incident au cours des essais ni enregistrement de malaises ou d’allergies poussées».