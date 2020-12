Sahara occidental : Le MSP commente la décision américaine et fustige le Polisario

Le Mouvement Sahraouis pour la paix (MSP) a commenté, lundi, les récents développements de la question du Sahara, au lendemain de la reconnaissance, par les Etats-Unis, de la souveraineté du Maroc sur la province.

Dans un communiqué à l’issue d’une réunion de son Comité politique permanent, le mouvement a ainsi que la décision américaine aura «des répercussions sur l’avenir du peuple sahraoui». «C’est le résultat d’un pari raté de la direction du Front Polisario en 1975 lorsqu’il a détourné les événements et forcé l'intégration dans le camp communiste», estime le MSP dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

Le mouvement s'est ainsi déclaré «opposé à la persistance des souffrances du peuple sahraoui en raison des conflits d'intérêts et d'influence d'autres acteurs et forces de la région», en exprimant «l'espoir que la nouvelle situation aboutirait à une sortie pacifique».

Le communiqué confirme que «le compromis est le seul moyen, rapide et réal, pour mettre fin au conflit et assurer la liberté et la dignité pour tous les Sahraouis».

Le Comité politique permanent, qui a également examiné l’intervention des FAR à El Guerguerate en novembre dernier, insiste aussi sur la position du mouvement appelant au «respect du cessez-le-feu en vigueur depuis 1991» et à «la reprise, dans le plus bref délai, de l’opération politique sous les auspices des Nations unies».

«Les événements récents ont démontré les graves conséquences de l'erreur stratégique commis par les dirigeants du Polisario dans la création d'une crise absurde, totalement injustifiée, et soumise à de faux calculs dans l’affaire d’El Guerguerate», fustige-t-il encore.