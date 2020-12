Maroc : Les associations pro-palestiniennes dénoncent l'interdiction de leur rassemblent

Les associations pro-palestiniennes du Maroc ont dénoncé l’interdiction et la dispersion de leur sit-in, hier à Rabat, tenu en refus de la récente normalisation des relations entre Rabat et Tel Aviv.

Dans un communiqué publié hier soir, ils ont fustigé qu’en réponse à cet appel au rassemblent, les autorités ont bouclé le centre-ville, avec «un déploiement sans précédent» de tout type de forces de l’ordre. Ils ont en effet décrit une forte présence de la police, des forces d’intervention rapide et des forces auxiliaires, en plus de véhicules en nombre, de fourgons et de canons à eau.

Peu avant l’heure du rassemblent, les issues menant aux abords du Parlement dans la ville ont pratiquement été interdites d’accès. Les associations ont par ailleurs évoqué «une importante mobilisation d’agents en civil dans les ruelles, les magasins et les cafés».

«L’interdiction de cette manifestation pacifique» avec la mobilisation d’un tel dispositif est une expression de la détermination à «imposer la normalisation avec l’entité sioniste par la force et à faire taire tous ceux qui la refusent», ont estimé les organisations. Ces dernières condamnent ainsi «une atteinte à la liberté d’expression et de manifestation pacifique, en violation des obligations internationales du Maroc en termes de droits humains».

Sur les lieux du sit-in, hier, l’activiste BDS Maroc, Sion Assidon ainsi que le bâtonnier et militant de gauche Abderrahmane Ben Amrou ont été interdits de donner des déclarations à la presse, après avoir été escortés par un cordon de police en retrait du Parlement.

Plus tôt dans la journée, des sources informées ont indiqué que les autorités locales allaient interdire le rassemblent et que les organisateurs devaient «assumer leurs responsabilités» en cas de maintien du rendez-vous.