Automobile : Nouvelle usine Adient à Kénitra

L'équipementier automobile américain Adient compte investir 15,5 millions d'euros (M€) pour mettre en place une nouvelle unité de production de coiffes à la Zone d'accélération industrielle à Kénitra et ce, suite à un protocole d'accord signé, lundi à Rabat, avec le ministère de l'Industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique.

Ainsi, le leader mondial du segment des sièges automobiles renforce ses activités au Maroc à travers un important programme d'investissement portant notamment sur cette usine de fabrication de coiffes pour les clients du groupe (PSA, VW et Toyota). Ladite unité, qui sera réalisée sur un terrain de 24.500 m², permettra de générer 1.600 emplois et un chiffre d'affaires à l'export de 60 M€ pour servir 750.000 véhicules.

التوقيع على بروتوكول اتفاق يتعلق بتوسعة منطقة التسريع الصناعي بالقنيطرة مع المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، السيد عبد اللطيف زغنون. pic.twitter.com/Ve0tawo3lH — Moulay Hafid Elalamy (@MyHafidElalamy) December 9, 2020

En outre, l'accord prévoit le lancement d'un écosystème fournisseurs visant à assurer le développement de la chaine de valeur automobile au Maroc et à confirmer la volonté du groupe de localiser de nouvelles activités au Maroc incluant notamment les appui-têtes et les accoudoirs.

Adient compte aussi créer un centre technique et d'ingénierie de coiffe au Maroc pour le développement et le design produit. Premier de son genre dans le Royaume, ce centre technique permettra de générer 50 postes d'ingénieurs.

En 2018, le groupe Adient avait acté sa première présence au Royaume avec l'inauguration de sa 1ère usine à Atlantic Free Zone (AFZ), d'une superficie de 8.500 m² sur un total de 18.000 m², nécessitant un investissement de 150 millions de dirhams et employant 245 personnes à date. L'usine, constituant la première filiale d'Adient en Afrique du Nord dénommée "Lamination Automotive Fabrics", est spécialisée dans le laminage de tissus pour les sièges automobiles et fournit des OEM tels que Renault, PSA, Opel, BMW et Nissan.