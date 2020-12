Rabat : Important dispositif policier pour empêcher le sit-in contre la normalisation avec Israël

Prévu ce lundi 14 décembre à 17 heures devant le Parlement marocain, un sit-in contre la normalisation avec Israël, organisé par les structures propalestiniennes, a été empêché par une forte présence policière. Peu avant le début du rassemblement, des véhicules de police, des forces de l’ordre et des canons à eau ont en effet encerclé le lieu du rassemblement, auquel il a été rendu difficile de se rendre, selon des manifestants sur place.

Vendredi, BDS Maroc et plusieurs organisations qui soutiennent la cause palestinienne dans le pays se sont mobilisés pour appeler à ce rassemblement, au lendemain de l'annonce de la normalisation des relations diplomatiques entre Rabat et Tel Aviv. Présents au sit-in cet après-midi, l’activiste BDS Sion Assidon, l’ancien bâtonnier et militant Abderrahmane Ben Amrou ont notamment été encerclés par les forces de l’ordre, qui les ont sommés de quitter les abords du Parlement.

Sortis du rassemblement sous escorte, les deux militants ont plus tard été empêchés de donner des déclarations à la presse présente sur place et qui a été éloigné à son tour. «La Palestine doit et sera libérée», a lancé Sion Assidon.

Plus tôt en matinée, les autorités locales de Rabat ont opposé une fin de non-recevoir à l’avis des organisations initiatrices du sit-in, estimant que ces dernières devraient «assumer» leur responsabilité en cas de tenue de rassemblement.