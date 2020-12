La CEDEAO propose la fusion des projets de gazoducs Nigeria-Maroc & Afrique de l’Ouest

Les acteurs du secteur énergétique de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont proposé, la semaine dernière à Ouagadougou, de «poursuivre les discussions avec les promoteurs du projet du Gazoduc Nigeria-Maroc (NMGP) en vue de la conclusion d’un Mémorandum d’entente (MoU)». De dernier doit ainsi «permettre d’aboutir à l’étude détaillée d’un projet unique de gazoduc en Afrique de l’Ouest», indique la CEDEAO dans un communiqué.

A la fin de leurs travaux de cette rencontre de deux jours, les participants ont demandé à ce que les études à conduire pour le projet de gazoduc incluent l’analyse de faisabilité pour la fusion des deux projets en un projet unique et que les résultats soient présentés aux Etats membres en vue d’une décision finale.

«Il ressort que les deux initiatives ont à peu près le même tracé et sont au même stade d’avancement. De plus, les conclusions des deux études ont montré que ces projets concourent à des objectifs similaires notamment la valorisation des ressources gazières de la région et l’approvisionnement des pays en énergie propre y compris les États membres de la CEDEAO.»

Cette rencontre fait suite à la recommandation des chefs d’Etats et de gouvernements des pays membres de la CEDEAO, qui ont instruit la Commission de conduire une étude de faisabilité pour l’extension du gazoduc de l’Afrique de l’Ouest. Le soutien des experts à ce projet de fusion entre les deux gazoducs pourrait mettre un terme à l’autre projet de pipeline entre le Nigéria et l’Algérie via le Niger.

Projet datant des années 1980, il a été exhumé fin novembre, lors du déplacement du ministre algérien des Affaires étrangères au Nigéria. Sabri Boukadoum avait même annoncé «la résurrection du projet de gazoduc transsaharien entre l'Algérie et Abuja», poussant les médias de son pays à affirmer que cette visite «met un terme au projet marocain» de gazoduc.