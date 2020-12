MCO : Abdeslam Ouaddou réagit à l'accrochage avec le chauffeur du bus

L’ex-international marocain et entraîneur du Mouloudia Club Oujda, Abdeslam Ouaddou a réagi, dimanche soir, à l’accrochage qu’il a eu samedi avec le chauffeur du bus de l’équipe et les plaintes des deux parties, déposées auprès de la Gendarmerie de Nouaceur.

«Il y a une affaire qui est en cours et la justice fera son travail», a-t-il déclaré à la presse à sa sortie du complexe Mohammed V de Casablanca, après que son équipe a essuyé une lourde défaite par 3 but à 0 contre le Raja de Casablanca.

Ouaddou, qui devait comparaître ce lundi, avec le chauffeur du bus, devant un comité disciplinaire, après un accrochage survenu, samedi, à l’arrivée de l’équipe à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, a indiqué qu’il a tenu à être présent pour ses joueurs. «Malgré tout et malgré mon état de santé et l’agression que j’ai subie dans ce bus par le chauffeur, j’ai tenu aujourd’hui à être avec mes joueurs, avec beaucoup de peine, car j’ai beaucoup de migraine», a-t-il confié.

«J’étais satisfait de mes joueurs pendant 70 minutes. On a eu 5 minutes où on a manqué de concentration. Mais il faut qu’on continue à travailler et je les félicite, car la période n’est pas facile sur le plan psychologique.»