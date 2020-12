Maroc : Le Pr. Youssef El Fakir publie un plaidoyer pour une réforme du système de Santé

Le professeur Youssef El Fakir, vice-président de la Fondation des médecins enseignants libéraux et ancien président de la Société marocaine de radiologie, annonce la publication de son «Plaidoyer pour une réforme du système de santé au Maroc – Ordonnance pour une politique de Santé 2.0».

Expert engagé en économie de santé et en télémédecine, l’expert a audité le système de santé marocain, afin d’évaluer sa capacité́ à faire face aux défis sanitaires actuels et futurs, et de proposer des pistes de réflexion et d’amélioration.

«Notre volonté est d’éclairer l’opinion publique, les pouvoirs publics, les partis politiques et toutes celles et ceux en charge de la santé dans notre pays, en vue d’initier, un débat national sur le système de santé au Maroc», déclare l’auteur, cité par un communiqué parvenu à Yabiladi. «Nous souhaitons qu’au terme de la lecture de cet ouvrage, nous ayons tous, professionnels de Santé, société civile, partis politiques et pouvoirs publics, suffisamment de données dans le domaine de la santé au Maroc pour mieux appréhender la problématique de sa gestion et en débattre en connaissance de cause», résume-t-il.

L’ouvrage est construit autour d’un état des lieux du système de santé actuel et d’un plaidoyer pour la mise en œuvre d’une réforme à travers une politique de santé 2.0, poursuit le communiqué.

Au-delà d’une référence aux technologies actuelles, l’usage de l’expression «2.0» évoque la nécessité d’un changement de paradigme qui repose sur des piliers, dont la régionalisation avancée avec réhabilitation des établissements de santé et de soins de base et la création d’une Haute autorité nationale de santé, ajoute-t-on.

«Conçu de façon très accessible, sans jargon technique ni volonté de polémique, cet ouvrage se veut une contribution citoyenne pour inviter toutes les parties prenantes à la réflexion dans le cadre d’un débat qui concerne l’ensemble des Marocains», conclut le communiqué.