Maroc : Abdelilah Benkirane refuse de commenter la normalisation des relations avec Israël

L'ancien chef du gouvernement et ex-secrétaire général du PJD, Abdelilah Benkirane. / DR

L'ancien chef du gouvernement et ex-secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD) a refusé, ce lundi, de commenter les derniers développements sur la scène politique marocaine. Contacté par Yabiladi, Abdelilah Benkirane s'est refusé à tout commentaire.

Contrairement à son bras idéologique et sa jeunesse, le ton de la direction du PJD face à la normalisation avec Israël a été plus conciliante. Le parti de la Lampe a ainsi annoncé son soutien aux mesures prises par le roi Mohammed VI en faveur de la cause palestinienne, affirmant «la position ferme du parti contre l’occupation sioniste», suscitant un large débat en interne.

Le parti au pouvoir a salué «le souci de Sa Majesté le Roi de préserver le caractère spécial de la ville d’Al Qods et le caractère islamique de la mosquée Al-Aqsa, en sa qualité de président du Comité d’Al Qods».

Le Mouvement unicité et réforme (MUR) a annoncé samedi son rejet catégorique de la normalisation entre le Maroc et Israël. «Ce que le Maroc, qui préside le Comité Al Qods Acharif, a entrepris est une évolution regrettable et une démarche rejetée», a ajouté le mouvement.

Vendredi, la Jeunesse du PJD a également affirmé sa «position de principe contre la normalisation» avec l'occupation israélienne et la «justification de ses crimes contre le peuple opprimé et la terre occupée en Palestine».