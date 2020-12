Le président palestinien ordonne de ne pas critiquer les Etats arabes ayant normalisé avec Israël

Le site Internet panarabe Al-Araby Al-Jadeed, basé à Londres, a cité des «sources informées» révélant que «les dirigeants palestiniens ont décidé de s’abstenir de toute critique visant les Etats arabes qui normalisent leurs relations avec Israël».

«Des instructions verbales et écrites ont été données par la présidence palestinienne à l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), au Fatah et au ministère des Affaires étrangères.»

Un responsable du Fatah a confirmé avoir «reçu des ordres et des instructions très fermes pour ne pas commenter la normalisation du Maroc, et ne critiquer aucun Etat arabe ayant normalisé avec Israël». «Nous ne comprenons pas pourquoi ces décisions, et sur quelle base. Mais elles nous sont parvenues et nous les mettons en œuvre» a-t-il confié. Selon lui, «tous les organes dirigeants, qu’ils soient membres du Comité exécutif de l’OLP, du Comité central du Fatah ou des ambassadeurs», ont reçu les mêmes consignes.

Cette démarche pourrait s’expliquer par la restauration des relations entre l’Arabie saoudite et l’Autorité palestinienne. L’un des axes de la visite de Mahmoud Abbas en Jordanie et en Egypte, il y a quelques jours, a porté sur les moyens d’établir un rapprochement en dirigeants arabes de la région, pour mettre fin aux tensions entre la Palestine et les Etats s'étant rapproché avec Israël.

Cette position plus modérée contraste avec celle annoncée par Abbas, en février dernier, lorsquil a décidé de rompre «toutes les relations» avec Israël et les Etats-Unis. Sa réaction est intervenue au lendemain de la présentation des grandes lignes du «Deal du siècle» par Donald Trump. Une proposition que le dirigeant palestinien avait qualifié de «violation des accords d’Oslo» signés en 1993.