Maroc-Israël : «Un pas important porteur d’espoir de paix», se félicite l’Allemagne

L’Allemagne se félicite de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, annoncée le 10 décembre. «C’est un pas important porteur d’espoir vers davantage de paix et de stabilité dans la région», indique le ministère allemand des Affaires étrangères dans un communiqué. Berlin souhaite que le rapprochement entre l’Etat hébreu et «ses voisins arabes» «puisse créer une nouvelle dynamique pour le règlement du conflit entre Israël et les Palestiniens».

La diplomatie allemande a tenu à prendre ses distances de la reconnaissance des Etats-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, précisant que sa position sur le différend territorial «n’a pas changé».

«Nous consacrons nos actions en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et acceptée entre les deux parties sous les auspices des Nations unies.» MAE allemand

Le 30 octobre dernier, lors de l’adoption de la résolution 2548 au Conseil de sécurité, Berlin a affirmé que «la nomination rapide d’un nouvel Envoyé personnel du Secrétaire général pour le Sahara occidental est en effet nécessaire pour relancer la dynamique engagée par le Président Köhler avec les tables rondes de Genève» de décembre 2018 et mars 2019.