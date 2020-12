Sahara : La décision américaine «insensée et dangereuse», déclare Christopher Ross

L'ancien envoyé spécial du secrétaire général de l’ONU au Sahara occidental, Christopher Ross a commenté, ce lundi, la décision américaine de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara.

Dans une déclaration accordée à Radio Algérie, l’ancien émissaire onusien a estimé que «la souveraineté du Sahara occidental n'appartient ni au président américain Donald Trump ni au Maroc». Il a ainsi qualifié cette reconnaissance de «décision dangereuse qui affecterait négativement la stabilité de la région et les intérêts des États-Unis en Afrique du Nord».

المبعوث الأممي السابق إلى #الصحراء_الغربية كريستوفر روس

?سيادة الصحراء الغربية لا تعود إلى الرئيس الأمريكي #دونالد_ترامب ولا إلى المغربووصف اعترافه المزعوم بسيادتها للمملكة المغربية بالقرار الخطير الذي سينعكس سلبا على استقرار المنطقة https://t.co/Biw0fTlFKN pic.twitter.com/Ji8NhTYfP2 — الإذاعة الجزائرية (@radioalgerie_ar) December 14, 2020

Christopher Ross, qui a démissionné de son poste en 2017, a considéré que la décision de Trump «ne changera rien à l'approche internationale du dossier du Sahara occidental et n'éliminera pas le besoin urgent de mettre en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité». Elle fait «plutôt obstacle à une solution et menace la sécurité et la paix dans la région, qui connaît actuellement une atmosphère de tension croissante», a analysé l’ex-émissaire onusien.

Pour l’Américain, «la décision aura un impact négatif sur les relations bilatérales américano-algériennes». Ross a également précisé que «la nouvelle administration américaine dirigée par Joe Biden est tenue d'annuler la décision de Trump si elle veut préserver ses intérêts en Afrique du Nord», car les intérêts des États-Unis dans cette zone «nécessitent une approche prudente et équilibrée».