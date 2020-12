Sahara : Pour Moscou, la décision américaine pourra «provoquer de nouvelles violences»

Le ministère russe des Affaires étrangères a estimé, samedi, que la position américaine sur la question du Sahara pourrait «provoquer de nouvelles violences dans la région». Dans un communiqué repris par l’agence de presse Tass, la Russie considére que «la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara pourra entraver les efforts des Nations Unies visant à résoudre le conflit». Moscou parle d' «une nouvelle initiative unilatérale qui menace la stabilité dans la région».

«Avec cette décision, l'administration de Donald Trump a procédé à la destruction de la base juridique internationalement reconnue pour le règlement du conflit du Sahara, qui nécessite de déterminer le statut final de cette région par un référendum.» MAE russe

La décision américaine peut «conduire à une aggravation des relations entre les parties directement concernées et à un nouveau cycle de violence dans la région du Sahara et du Sahel».

«La position de principe de Moscou sur la question du Sahara est que sa solution permanente et juste n'est possible que sur la base de la mise en œuvre des résolutions des Nations unies dans le cadre de mesures compatibles avec les principes et objectifs de la Charte des Nations unies.» MAE russe

Le ministère a indiqué, à cet égard, que la voie vers cet objectif «passe par la reprise des négociations directes entre le Maroc et le Front Polisario, sous la médiation des Nations unies».

La diplomatie russe exprime enfin sa «confiance dans la capacité des parties concernées à développer des solutions qui servent l'intérêt de la sécurité et de la stabilité dans la région» et sa «conviction que la résolution du conflit du Sahara aidera à sortir les projets d'intégration au Grand Maghreb de leur impasse et à construire une coopération efficace entre les pays de la région».

Vendredi, le vice-ministre russe des affaires étrangères, Mikhail Bogdanov a qualifié de «violation du droit international», la décision américaine de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara.