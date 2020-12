Rabat : Un premier sit-in contre la normalisation avec Israël interdit

Les autorités locales de Rabat auraient opposé une fin de non-recevoir à la demande de plusieurs organisations pro-Palestine d’organiser, ce lundi, une manifestation devant le Parlement contre la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël.

Des sources informées ont confié à plusieurs médias avoir été informées par les autorités locales du refus d’autoriser ce sit-in, estimant que ces organisations doivent «assumer» leur responsabilité en cas d’organisation de cette forme de protestation.

Dimanche, le Réseau démocratique marocain de solidarité avec les peuples, la Coalition marocaine pour les organismes des droits de l'Homme, l’Instance marocaine pour le soutien aux causes de la Ouma et le mouvement BDS, entre autres, ont annoncé leur intention d'organiser une manifestation lundi dans la capitale, en réaction à l’annonce de la normalisation des relations diplomatiques entre Rabat et Tel Aviv.

Les organisations marocaines, rejetant la normalisation avec Israël, ont dénoncé «le projet sioniste qui a occupé la terre de Palestine, qui a déplacé la majorité de ses habitants». Elles ont aussi considéré que «les régimes maghrébins, arabes et africains fournissent un service gratuit à l'entité sioniste».

Le communiqué annonce aussi que «les forces vives au Maroc, avec leurs partis, syndicats et associations (…) travaillant sur la cause palestinienne, ont élaboré un programme de protestation», avec des actions nationales et régionales.