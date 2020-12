Amekraz sur une TV du Hezbollah : «Tous les Marocains rejettent la normalisation avec Israël»

Mohamed Amekraz, le ministre de l’Emploi, fait encore parler de lui. Arborant sa casquette de secrétaire général de la jeunesse du PJD, il a choisi de commenter la reprise des relations entre le Maroc et Israël sur la chaîne Al Mayadeen, proche du Hezbollah.

Amekraz a estimé que «les Marocains ont été surpris par la décision de normalisation des relations avec Israël», ajoutant que la position de son organisation «sur cette normalisation et sur le reste des questions liées à la cause palestinienne est claire et sans ambiguïté. Nous exprimons ainsi la position historique de la jeunesse du PJD qui est la position de tous les Marocains».

«Tous les Marocains considèrent la question palestinienne comme une question d'injustice et d'usurpation de la terre et des droits des propriétaires légitimes.» Mohamed Amekraz

Le ministre a essayé d'adoucir sa critique en saluant l’appel téléphonique, jeudi 10 décembre, entre le roi Mohammed VI et le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Mohamed Amekraz a également esquivé une question-piège sur la capacité du Maroc à concilier son appui à la cause palestinienne et ses relations avec Israël, renvoyant la réponse «aux jours à venir». (Vidéo entre 13'00 et 18'00)

Les propos du ministre de l’Emploi ne sont pas sans rappeler ceux de Saad-Eddine El Othmani remontant au 23 août dernier. Al’occasion de la séance inaugurale de la 16e édition du forum de la jeunesse du PJD, il a annoncé que le roi, le gouvernement et le peuple marocain rejettent toute normalisation avec Israël.

Deux jours plus tard, il était contraint d’opérer un rétropédalage : «J’ai parlé dimanche sur ce sujet en ma qualité de chef du Parti Justice et Développement (PJD) et non pas en tant que chef du gouvernement».

Samedi, l’Iran et le Hezbollah ont qualifié de «trahison» la reprise des relations entre le Maroc et Israël.