Pour Fizazi, la normalisation Maroc-Israël est plus acceptable que celle des Emirats arabes unis

Contrairement à son opinion sur la normalisation des relations diplomatiques entre certains États du Golfe et Israël, le salafiste marocain Cheikh Mohamed Fizazi a justifié le rétablissement des relations entre le Maroc et l’Etat hébreu.

Sur Facebook, il a ainsi affirmé que ce qui s'est passé «appelle à une pause de réflexion et d'étude dans l'analyse et l'interprétation», en s’attaquant à ceux qu’il décrit comme «ennemis de la patrie» et qui ont qualifié l’annonce de la normalisation des relations entre Rabat et Tel Aviv de «trahison».

Le salafiste a rappelé qu’«il y a les dirigeants algériens qui s’arment depuis la Russie et recherchent le soutien des descendants de Fidel Castro et des communistes en général pour tuer leurs frères musulmans marocains». «Est-ce interdit ou permis?», feint-il de s’interroger.

Dans sa sortie, Mohamed Fizazi a pointé la «normalisation avec la France, qui pendant son occupation de l'Algérie et la guerre de libération a tué environ sept millions de personnes» ainsi qu’avec «l’Espagne chrétienne et ce qu'elle a fait contre les musulmans en termes de meurtres, de déplacements et d'exil pendant l'Inquisition et ce qui a suivi».

Dur avec les Palestiniens, doux avec les Israéliens d'origine marocaine

Il a également critiqué la Palestine, soulignant qu’elle serait à la tête des pays qui normalisent leurs relations avec Israël. «Ses dirigeants et militants sont traités dans des hôpitaux israéliens», a-t-il lâché avant de mettre en avant «les liens patriotiques et d’allégeance d’environ un million de Juifs d’origine marocaine en Palestine occupée».

«C'est leur droit de voyager à destination et en provenance du Maroc, même s'ils viennent de l'aéroport de Ben-Gourion. Et pour être plus franc et clair, je dis que le lobby juif en Amérique et en Europe sert la cause nationale là-bas, plus que les millions de musulmans de ces terres.» Mohamed Fizazi

Le salafiste a ajouté que «le Maroc a le droit de défendre sa terre contre les dirigeants de l'Algérie et le Polisario qui nous guettent et prévoient de diviser notre patrie». «Le Maroc a le droit de renforcer l'alliance avec l'Amérique et avec d'autres», conclut-il en assurant qu’il «rejette la normalisation et refuse de reconnaître le sionisme et les sionistes».

Une position qui se veut modérée alors que Mohamed Fizazi avait attaqué les États du Golfe, particulièrement les Emirats, après l’annonce du rétablissement des liens entre Abou Dhabi et Tel Aviv.