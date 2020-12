Algérie : Tebboune envoie un message au Maroc depuis son hôpital en Allemagne

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a choisi, ce dimanche, d’adresser un court discours vidéo au peuple algérien depuis son hôpital en Allemagne, où il a été admis suite à son infection au coronavirus.

Non sans présenter quelques difficultés respiratoires, le chef d’Etat a ainsi assuré suivre «quotidiennement ce qui se passe en Algérie», en précisant qu’il «donne des instructions en cas de besoin».

Il s’est ainsi exprimé sur la situation épidémiologique du pays, remerciant Dieu et le personnel médical en Algérie pour la baisse de la propagation de 1 300 cas à 520 infections par jour.

«Pour la situation économique, tout se passe bien et le budget de l’année prochaine répond à nos directives : qu’aucun citoyen avec un faible revenu ne soit impacté», insiste-t-il.

En évoquant le contexte politique régional, le président algérien a assuré que «l’Algérie est puissante». «Elle est plus puissante que certains ne pensent», lance-t-il, en affirmant que «ce qui se passe actuellement était attendu». «Mais l’Algérie ne tremblera pas», enchaîne Abdelmadjid Tebboune, sans citer nommément la récente reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et la normalisation des relations entre le royaume et Israël.

Il promet enfin un retour en Algérie dans quelques semaines. «J’espère être parmi vous le plus tôt possible», conclut-il.

A rappeler qu'il s'agit de la première apparition d’Abdelmadjid Tebboune, 74 ans, hospitalisé depuis le 26 octobre dernier en Allemagne, pour des «examens médicaux approfondis» suite à son infection par la Covid-19. Une absence qui n’a pas manqué de soulever des interrogations, que ce soit en Algérie ou à l’étranger, sur l’état de santé du président algérien et la vacance du pouvoir rappelant le précédent Bouteflika.