Eredivisie : Le Belgo-marocain Ahmed El Messaoudi se démarque lors du match FC Groningen-RKC Waalijk

Le club néerlandais FC Groningen, évoluant en Eredivisie, la Première Division néerlandaise, a réussi, samedi, à battre le RKC Waalijk 2-0. Le club signe ainsi sa troisième victoire consécutive grâce notamment au Belgo-marocain Ahmed El Messaoudi, écrit FOX Sports.

La première mi-temps n'a pas été spectaculaire à l’Hitachi Capital Mobility Stadium de Groningen. Mais dix minutes après le coup d’envoi de la deuxième mi-temps, Ahmed El Messaoudi a offert l'avantage avec un premier but, sur une passe de Jørgen Strand Larsen.

Quinze minutes avant la fin, le milieu de terrain Daniël van Kaam marque pour le FC Groningen, son premier but en Eredivisie et le deuxième lors de la rencontre. Grâce à cette victoire, le FC Groningen est à la cinquième place de l'Eredivisie, derrière l’Ajax, Vitesse, le PSV Eindhoven et Feyenoord.

Le week-end dernier, Ahmed El Messaoudi était également l’homme du match, avec la victoire du FC Groningen contre Az Alkmaar. Le Belgo-marocain a inscrit deux buts, à la 69e et la 74e minute du match.