Rien ne va plus entre Abdeslam Ouaddou et le Mouloudia Oujda

Rien ne va plus entre Abdeslam Ouaddou et le Mouloudia Club Oujda. Le club de football a annoncé, samedi, que son entraîneur et le chauffeur de bus de l'équipe, Nasreddin Bezghoudi, ont été convoqués à comparaître devant le comité disciplinaire du club.

Les deux hommes doivent ainsi se présenter devant ce comité, lundi 14 décembre, suite à l’accrochage survenu, le même jour, entre Abdeslam Ouaddou et le chauffeur de bus de l’équipe, à l'aéroport Mohammed V de Casablanca.

Samedi, une violente querelle a éclaté entre l'entraîneur de l'équipe et le chauffeur du bus qui devait assurer le transport des joueurs du MCO de l'aéroport Mohammed V à un hôtel de Casablanca.

Selon des sources médiatiques, la raison de l’accrochage serait l'application par le chauffeur des instructions du club pour empêcher l'entraîneur des gardiens de but de monter dans le bus. Le club aurait mis fin à son contrat avec l'équipe car ne possédant pas de certificats de formation reconnus.

L’entraîneur des gardiens de but aurait refusé de se soumettre à une qualification par la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Mais Abdeslam Ouaddou a insisté pour qu’il soit présent à la rencontre contre le Raja.

Ouaddou entendu par la gendarmerie

Dans une déclaration accordée samedi à une radio marocaine, le porte-parole du club a rappelé que des témoins oculaires confirment qu’Abdeslam Ouaddou aurait agressé le chauffeur du bus après avoir refusé de monter dans le bus et conduire l’équipe vers l’hôtel.

Dans une vidéo partagée sur Twitter, l’entraîneur du Mouloudia confirme, arguant que le chauffeur l’aurait insulté.

Le chauffeur aurait déposé plainte suite à l’incident. L'ancien footballeur international a été convoqué et a été entendu par la Gendarmerie royale à Nouaceur. Abdeslam Ouaddou a également déposé plainte, selon son avocat, Me Mourad Elajouti, cité par des médias. Pour ce dernier, l’entraîneur du MCO aurait été victime d’une «agression étrange», aurait reçu un coup à la tête de la part du chauffeur et aurait été «poussé hors du bus de manière humiliante».

L’ex-international marocain ne sera pas présent lors du match MCO-Raja de Casablanca, prévue ce dimanche à 19h30, après avoir reçu un certificat médical d’une durée de 20 jours suite à cet accrochage.