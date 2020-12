Le Maroc représenté par sept films aux 31èmes Journées cinématographiques de Carthage

Sept productions marocaines prendront part à la 31e édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC), prévues du 18 au 23 décembre à Tunis, apprend-on auprès des organisateurs.

Dans la section Best off de courts-métrages, le Maroc sera représenté par «Tikita-A-Soulima» d'Ayoub Layoussoufi, «Trajets» de Faouzi Bensaid, «Aya va à la plage» de Maryam Touzani et de «chiens errants» de Yasmine Kassari.

Le cinéma marocain sera également représenté dans la section Best off par le long-métrage «Wechma» de Hamid Bennani, et dans la catégorie Coups de cœurs par «Ali Zaoua, le prince de la rue» de Ali Zaoua et «C’est eux, les chiens» de Hicham Lasri.

Une sélection de plus de 120 films est au line-up de ces Journées cinématographiques de Carthage qui seront organisées dans une édition rétrospective qui aura lieu sans compétition officielle.

Cette édition se tiendra après deux reports annoncés, depuis mars dernier en raison de la conjoncture sanitaire de coronavirus, avec un dispositif sanitaire spécifique qui coïncide, avec les restrictions en vigueur contre cette pandémie.

Cette 31e édition qui se tiendra bien dans les salles verra la participation de 34 longs-métrages, 66 courts-métrages et 7 films coup de cœur. Il s’agit de films africains et arabes, sortis entre 1966 et 2019.

Dans la section Hommages, cette édition sera marquée par un hommage spécial au grand acteur égyptien Abdelaziz Makhyoun pour l’ensemble de son œuvre cinématographique et ses œuvres ayant marqué l’histoire des JCC.

Des hommages seront également rendus à quatre réalisateurs dont l’œuvre a marqué l’histoire du cinéma de la région arabe et africaine en l’occurrence Mohamed Hondo (Mauritanie) et Djibril Diop Mambetty (Sénégal), ainsi que Salma Baccar et Abdeltif Ben Ammar de Tunisie.