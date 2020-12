Maroc/Israël : Le PJD en mode funambule pour commenter la décision royale

Hier, Saad-Eddine El Othmani a montré la voie au secrétariat général du PJD sur la reconnaissance des Etats-Unis de la marocanité du Sahara occidental et la normalisation des relations avec Israël. Aujourd’hui, à l’issue d’une réunion extraordinaire, l’instance s’est félicitée de «l’importance de la déclaration» de Donald Trump du 10 décembre.

Sur un air patriotique, le secrétariat général affirme que «le parti reste mobilisé derrière Sa Majesté et sous sa direction avisée afin de consolider la souveraineté du Maroc sur ses provinces du sud et soutenir le processus visant à faire face aux manœuvres des opposants à l'intégrité territoriale et aux acquis de la diplomatie marocaine réalisés sous la direction de Sa Majesté».

Quant à la reprise des relations avec Israël, le PJD préfère botter en touche. La formation a préféré réitérer dans son communiqué «les positions inébranlables du parti à l’égard de l’occupation sioniste et des crimes qu’elle commet contre le peuple palestinien, en termes de meurtres, de déplacements et d’agressions contre les lieux saints, la confiscation des terres palestiniennes, le déni du droit au retour en violation flagrante de toutes les chartes et décisions internationales et de ses tentatives de normaliser ses relations et d’infiltrer les sociétés islamiques».

Un message visant à contenir la colère des PJDistes opposés à la reprise des relations avec Israël.