«La normalisation avec Israël constitue une menace», s’inquiète l’aile prédicatrice du PJD

Le Mouvement unicité et réforme rejette la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël. Le bureau exécutif de l’aile prédicatrice du PJD considère, dans un communiqué publié au terme de sa réunion du 11 décembre, «les mesures prises par le Maroc, qui préside le Comité Al-Qods Al-Sharif, comme un développement regrettable et une initiative inacceptable et incompatible avec le soutien constant et honorable du Maroc, qui a toujours placé la cause palestinienne sur le même pied d’égalité que la question du Sahara marocain».

Les «frères» d’Abderrahim Chikhi alertent «contre la gravité des mesures annoncées et leurs conséquences négatives», estimant qu’elles représentent «une menace pour la cohésion du tissu sociétal et la stabilité et l'unité de la patrie».

Le MUR appelle «le peuple marocain et toutes les forces vives de la société à se rassembler et unir leurs efforts afin de faire face à la menace d'infiltration sioniste et s'opposer à toute forme de normalisation».

Le bureau exécutif du MUR exhorte, par ailleurs, «le Maroc à revoir les mesures annoncées», le 10 décembre dans le communiqué du cabinet royal.