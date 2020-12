Normalisation Maroc-Israël : Une trahison pour l’Iran et le Hezbollah

Sans surprise, l’Iran a condamné la reprise des relations entre le Maroc et Israël. «C’est une trahison au monde islamique et de la cause palestinienne», a souligné Ali Akbar Wilayati, le conseiller des Affaires étrangères du guide de la république dans un communiqué.

«Le Maroc a été l'un des premiers pays arabes à violer l'interdiction des relations avec cette entité», rappelle cet ancien ministre des Affaires étrangères du régime sous l’ère Khomeini. La nouveauté dans cet accord est que «les Etats-Unis reconnaissent officiellement la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental en échange de la trahison du Maroc à l'islam et à la cause palestinienne».

De son côté le Hezbollah a dénoncé, dans un communiqué, l’annonce par les autorités marocaines de la normalisation des relations avec Israël, estimant que «cela s'inscrit dans le contexte de la chute successive que certains pays arabes ont entamée en exécution des désideratas américains et israéliens visant à liquider la cause palestinienne».

«La soumission de ces régimes à la politique de chantage américaino-sioniste dans l'espoir de réaliser des gains ici ou d'annuler les sanctions là-bas, ne sont qu'illusions et mirages.» Hezbollah

Pour mémoire, le Maroc a rompu ses relations avec l'Iran, le 1er mai 2018, pour protester contre le soutien armé du Hezbollah au Polisario. Téhéran reconnait la «RASD» depuis le 27 février 1980. Une reconnaissance qui était à l’origine de la première rupture des relations diplomatiques entre les deux pays.