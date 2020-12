Couverture médicale de base : 70% des Marocains couverts en 2019 contre 16% en 2005

L'Agence nationale de l'assurance maladie (ANAM), à travers sa stratégie pour la période 2020-2024, envisage de travailler avec le reste des intervenants pour élargir l'éventail des bénéficiaires de la couverture médicale de base, conformément aux Hautes orientations royales.

A l'occasion de la Journée mondiale de la couverture sanitaire célébrée le 12 décembre, avec pour thème «Protéger tout le monde», l'ANAM a indiqué dans un communiqué qu'elle aspire à mettre à jour le panier de traitements tout en renforçant les mécanismes de financement du régime de la couverture médicale de base, afin d'assurer un accès équitable et sûr à des prestations de qualité en phase avec l'évolution du domaine médical.

La célébration de cette journée est l'occasion de remémorer les hautes directives du roi Mohammed VI, contenues dans le discours du Trône du 29 juillet 2020, appelant à généraliser la couverture sociale au profit de tous les Marocains à partir de janvier 2021 et au cours des cinq prochaines années, à commencer par la généralisation de la couverture sanitaire obligatoire à l'horizon 2022.

L'Agence a dans ce cadre passé en revue ses réalisations depuis la mise en application du Code de la couverture médicale de base. Elle a relevé que la proportion de la couverture de la population est passée de 16% en 2005 à 70% pour tous les régimes de couverture médicale en 2019, répartis entre les salariés et les retraités du secteur public (9% des bénéficiaires), les salariés et les retraités du secteur privé (21%), le Régime de l'assistance médicale (30%), les étudiants (1%), les régimes spéciaux (5%) et les catégories relevant de l'article 114 de la loi n° 65-00 (4% des bénéficiaires).

Dans la perspective d'atteindre une couverture de 90% de la population, l'agence note qu'il a été procédé en 2017 à la promulgation du cadre juridique et réglementaire de la couverture médicale pour les professionnels, les travailleurs indépendants et les non-salariés, affirmant que les efforts se poursuivent pour achever la mise en œuvre du régime de couverture médicale de base pour les autres catégories.