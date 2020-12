La normalisation Maroc-Israël est «un complot visant l’Algérie», selon le Premier ministre algérien

Après deux jours de silence, l’Algérie a fini par réagir à l’annonce de la reprise des relations entre le Maroc et Israël. En l’absence du président Abdelmadjid Tebboune, alité en Allemagne depuis le 28 octobre, c’est au Premier ministre qu’est revenu la mission de présenter la position de son pays.

«L’Algérie est ciblée par un complot élaboré par des parties étrangères visant sa stabilité», a déclaré Abdelaziz Djerad lors d’un meeting politique, ce samedi 12 décembre. Le chef du gouvernement a souligné «qu’il y a une volonté d'amener l’entité sioniste à nos frontières».

Cela étant dit, le Premier ministre algérien a rappelé qu'«il faut qu’on règle nos problèmes internes entre nous et que nous soyons solidaires pour trouver la meilleure voie pour sortir de cette crise».

Cette sortie du chef du gouvernement a été précédée par une vaste campagne sur les chaînes TV algériennes condamnant l’annonce de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël.

Les déclarations d’Abdelaziz Djerad vient ponctuer le discours officiel adopté depuis quelques semaines alertant sur les «complots ourdis par des lobbys maroco-sionistes en réaction au soutien de l’Algérie aux causes palestinienne et sahraouie». En témoigne, d’ailleurs, le flot de réactions de ministres et de partis politiques algériens à la dernière résolution du Parlement européen sur la détérioration des droits de l’Homme chez le voisin de l’Est.