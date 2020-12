Normalisation entre le Maroc et Israël : L’UE salue des «étapes importantes»

L’Union européenne a salué, vendredi, les «étapes importantes» prises vers la normalisation des relations entre Israël et le Maroc, tout en réitérant son soutien à une solution pour le Sahara occidental, dans le cadre des résolutions des Nations Unies.

«Nous nous félicitons des étapes importantes dans les relations entre Israël et le Maroc. Cela fera progresser la normalisation des relations israélo-arabes, contribuant aux efforts de paix au Moyen-Orient», a écrit le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la sécurité, Josep Borrell, sur son compte Twitter.

Welcome important steps in relations between Israel & Morocco. This will further advance normalisation of Israeli/Arab relations, contributing to peace efforts in the Middle East.

Western Sahara: EU supports the efforts of the UNSG in line with relevant UNSC resolutions.