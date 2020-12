Coronavirus : Le Pérou suspend les essais cliniques du vaccin chinois Sinopharm

Le Pérou a annoncé vendredi avoir «suspendu temporairement, par précaution», les essais cliniques du vaccin chinois Sinopharm contre le Covid-19 après la détection de problèmes neurologiques chez l'un des volontaires de ces tests.

L'Institut national de la Santé a décidé cette interruption car un volontaire testé avait présenté des difficultés à bouger ses jambes du fait d'un affaiblissement, selon les médias locaux, cités par l’AFP.

«Il y a quelques jours nous avons signalé, comme il se doit, devant les autorités régulatrices que l'un de nos participants (aux essais) présentait des symptômes neurologiques qui pouvaient correspondre à une complication connue sous le nom de Guillain-Barré», a expliqué German Malaga, chercheur en chef pour les essais cliniques concernant le vaccin développé par le laboratoire chinois Sinopharm.

L’AFP rappelle que le syndrome de Guillain-Barré est une affection rare, non contagieuse, qui fait que le système immunitaire du patient attaque une partie du système nerveux périphérique. Cela peut notamment entraîner une faiblesse musculaire et la perte de sensation dans les jambes et les bras.

Le Pérou avait décrété à la mi-2019 une urgence sanitaire temporaire dans plusieurs régions du pays en raison de plusieurs cas de ce syndrome.

Les essais de ce vaccin devaient se conclure cette semaine, après des tests sur environ 12 000 personnes. En cas de résultats positifs, qui ne devraient pas être connus avant la mi-2021, le gouvernement péruvien avait prévu d'acheter quelques 20 millions de doses pour vacciner les deux tiers de la population péruvienne.

A rappeler que le Maroc s’apprête à lancer sa campagne de vaccination contre la Covid-19, notamment avec le vaccin développé par le Chinois Sinopharm.