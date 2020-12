La reconnaissance US de la marocanité du Sahara «une victoire historique», se félicite El Othmani

Saad-Eddine El Othmani s’est félicité de la reconnaissance par les Etats-Unis de la marocanité du Sahara occidental. C’est «une victoire historique et une consécration des efforts de SM le Roi Mohammed VI dans la défense de la cause nationale», a affirmé le secrétaire général du parti de la Justice et du Développement dans une déclaration à la MAP.

La décision du président Donald Trump «constitue un tournant important dans la mesure où c’est la première fois qu’un pays occidental reconnaît aussi explicitement la marocanité du Sahara», a-t-il expliqué. Et de relever que les Etats-Unis ne sont pas seulement une superpuissance, mais aussi un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies et que l’administration américaine a décidé d’accompagner ce décret présidentiel d’une mesure pratique à travers l’ouverture d’un consulat américain à Dakhla.

«Il s’agit aujourd’hui d’un pays d’un autre continent qu’est le continent américain (…) Cela ouvrira la voie à d’autre pays pour reconnaître la marocanité du Sahara et, éventuellement, ouvrir des consulats dans les provinces du Sud.» Saâd-Eddine El Othmani

Il a également rappelé que «le pays qui prépare habituellement les résolutions du Conseil de sécurité a pris aujourd’hui une décision historique en reconnaissant la marocanité du Sahara, ce qui constitue le prélude à d’autres victoires pour la cause nationale».

Dans une déclaration diffusée au JT du soir de la chaîne Al Aoula, El Othmani a salué l'appel téléphonique que le roi Mohammed VI a eu jeudi avec le président de l'Autorité palestinien, Mahmoud Abbass. Le média officiel a donné, également, la parole aux secrétaires généraux de quelques formations politiques ; tels que le PAM, RNI, PPS et Istiqlal qui se sont également félicités de la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur le Sahara.