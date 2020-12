Le Sahara et la normalisation avec Israël au coeur des entretiens entre Bourita et Di Maio

Luigi Di Maio et Nasser Bourita / Archive - MAP

Les communications entre les chefs de diplomaties du Maroc et d’Italie sont fréquentes. Ce vendredi 11 décembre, Luigi Di Maio a téléphoné à Nasser Bourita, rapporte le ministère italien des Affaires étrangères.

Les entretiens ont porté sur «les développements récents du dialogue politique libyen ; le Sahara occidental ; la normalisation des relations entre le Maroc et Israël et le processus de paix et le partenariat stratégique Maroc-Italie», ajoute la même source.

La dernière rencontre entre Bourita et Di Maio remonte en effet au mercredi 7 octobre à Rame, soit une année après la signature, le 1er novembre 2019 à Rabat, par les deux ministres d’une déclaration de partenariat stratégique multidimensionnel entre les deux pays.

Di Maio s’est rendu, samedi 5 décembre, à Alger où il a abordé avec son homologue Sabri Boukadoum le dossier du Sahara et la crise libyenne.