Maroc - Etats-Unis : Annonces de consolidation du partenariat stratégique entre les deux pays

Une série d'annonces sont prévues la semaine prochaine pour raffermir le partenariat stratégique entre les Etats-Unis et le Maroc, a affirmé, vendredi à Rabat, l’ambassadeur américain au Maroc, David Fischer. Ces annonnces devront porter sur le développement économique et de commerce, avec un renforcement du rôle du Maroc comme leader régional, a-t-il souligné.

L’ambassadeur s’exprimait lors d’un point de presse, au lendemain de la décision américaine de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, en échange d'une normalisation des liens diplomatiques entre le Maroc et Israël.

Mettant en avant la solidité des relations historiques américano-marocaines qui marqueront l’année prochaine le 200e anniversaire de l’établissement par Washington de sa première représentation diplomatique au Maroc, l’ambassadeur s’est dit convaincu que le pays dispose d’un avenir économique solide.

Par ailleurs, David Fischer a indiqué que les Etats-Unis allaient ouvrir un consulat à Dakhla, pour soutenir et encourager des projets d’investissement et de développement avantageux. Il a, dans la foulée, salué le leadership du roi Mohammed VI, faisant du Maroc «la porte d’entrée économique» en Afrique, à la faveur des accords de libre-échange signés avec des pays en Europe, au Moyen-Orient et dans le continent africain.